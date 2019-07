“Todo mundo gosta de correr contra o Corinthians”, diz Love sobre retranca

Autor do gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o CSA, neste domingo, em Itaquera, Vagner Love comentou sobre a forte retranca do adversário alagoano ao longo dos 90 minutos. O triunfo foi suado, conquistado já na reta final da partida, e o atacante crê que as circunstâncias do confronto se devem à grandeza do clube do Parque São Jorge.

“Todo mundo gosta de correr e jogar contra o Corinthians, porque o Corinthians é um time de massa, de potência, contra o qual todos querem ganhar. Se você ver o próximo jogo do CSA, eles não vão apresentar a mesma coisa que apresentaram aqui hoje. Sabemos disso. Temos que ter atitude, competir. Esses times estão na parte de baixo da tabela, mas isso não quer dizer nada”, afirmou Love.

No primeiro tempo, Vagner Love teve a melhor chance do jogo para abrir o placar depois de receber passe açucarado de Pedrinho e sair cara a cara com o goleiro, porém, ao encobrir o rival, viu o zagueiro do CSA aparecer providencialmente para evitar o tento do camisa 9 do Timão. Na etapa complementar, ele mudou a estratégia, apostando na força, e acabou balançando as redes.

“Tentei dar um toque sutil para encobrir o goleiro, fui até feliz na conclusão, mas o zagueiro deles teve uma excelente leitura. Na jogada do Boselli a única maneira que tinha para fazer o gol era aquela, virando e batendo. Graças a Deus deu tudo certo”, prosseguiu.

Mas, isso tudo só aconteceu porque Love, que inicialmente jogou de centroavante, foi deslocado para o lado de campo com a entrada de Mauro Boselli. A versatilidade do campeão brasileiro com o Corinthians em 2015 fez toda a diferença, sendo corado com o gol salvador assim como aconteceu na final do Paulistão, contra o São Paulo.

“Me preparo bem, procuro treinar bastante, descanso, estou me sentindo muito bem, conseguindo fazer o que o Carille me pede. Fico feliz de estar ajudando sempre, deixei sempre claro para comissão técnica que estou aqui para ajudar, para somar e fazer meu melhor. A partir do momento que ele me coloca para fazer uma determinada função, tenho que corresponder, ir e fazer o que ele pede”, concluiu.