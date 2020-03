Tiago Nunes fecha treino tático do Corinthians nesta quinta-feira

O Corinthians segue sua semana livre para se preparar para o jogo contra o Novorizontino, no sábado, às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

A atividade desta quinta-feira foi fechada à imprensa e Tiago Nunes comandou exercícios táticos do time, tanto no ataque quanto na defesa.

Ramiro segue em trabalho de transição. O meio-campista treinou a parte e apresenta evolução na recuperação do estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele está de fora desde a 3ª rodada do Paulistão, quando se machucou contra a Ponte Preta.

Na sexta-feira, o Timão faz o último treino na capital paulista antes da viagem para Novorizonte.

