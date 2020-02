Tiago Nunes busca reverter fama de visitante inofensivo no Corinthians

O Corinthians mostra um padrão na pequena amostragem da atual temporada: o time é forte como mandante, mas sofre para jogar fora de seus domínios. Tiago Nunes já enfrentou esse problema no Athletico Paranaense e agora busca encontrar as soluções para fazer com que sua equipe atinja uma regularidade em termos de desempenho.

Até o momento, o Corinthians disputou duas partidas na Arena, contra o Botafogo-SP e Santos, e venceu ambas, além de apresentar um bom futebol. Por outro lado, quando atuou como visitante, o Timão empatou com o Mirassol e perdeu para a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, e foi derrotado pelo Guaraní, pela Libertadores.

O ataque do Corinthians também funciona de maneira significativamente mais eficiente quando o time joga em casa. Na Arena, o Alvinegro marcou seis gols em dois jogos, enquanto balançou as redes apenas duas vezes em três partidas.

Quando treinava o Athletico Paranaense, Tiago Nunes também enfrentou o estigma de visitante inofensivo. Em partidas como mandante, o Furacão comandado pelo técnico registrou um aproveitamento de 76,1% dos pontos disputados. Já quando se trata de jogos fora de casa, o aproveitamento cai para 41%.

A boa notícia para o Corinthians é que as próximas duas partidas da equipe serão disputadas na Arena. Neste domingo, o Timão terá pela frente a Inter de Limeira, às 16h, pelo Campeonato Paulista. Na sequência, o time do Parque São Jorge entra em campo na quarta-feira, para enfrentar o Guaraní-PAR, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. No primeiro confronto, os paraguaios saíram vitoriosos por 1 a 0.