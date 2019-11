Thiago Neves reafirma vontade de jogar no Corinthians e revela: “Esse ano foi por pouco”

Não é segredo para ninguém que um dos objetivos da carreira de Thiago Neves é atuar pelo Corinthians. Nesta quinta-feira, o meia voltou a falar sobre seu desejo de vestir a camisa do Timão, ressaltando o tamanho do time do Parque São Jorge.

“Por enquanto não tem nada. Com as coisas que estão saindo, fui perguntar para meu empresário se tinha algo, mas até agora nada. Como já falei há um tempo atrás, vontade de jogar no Corinthians eu tenho, porque tenho vontade de jogar nos melhores do futebol brasileiro, nos maiores”, afirmou o meia à Fox Sports.

No entanto, Thiago Neves evitou falar sobre futuras negociações, já que o Cruzeiro encontra-se em situação delicada no Campeonato Brasileiro.

“Não posso falar agora, até porque nossa situação é complicada no Cruzeiro, estamos há um bom tempo focados sair da zona de rebaixamento. Vontade de jogar no Corinthians todos têm, e comigo não é diferente”, completou.

Na mesma entrevista, Thiago Neves ainda revelou que esteve próximo de acertar com o Corinthians em 2019. Segundo o jogador, a negociação “bateu na trave, esse ano foi por pouco”. O meia tem contrato com a Raposa até o final de 2020.

Em 2017, Thiago Neves comentou pela primeira vez sobre o desejo de jogar pelo Corinthians. Em entrevista ao canal do YouTube Desimpedidos, o jogador exaltou a força da torcida do Timão.

“Ninguém é bobo, ninguém aqui é otário. Todo mundo sabe que, no Brasil, Flamengo e Corinthians atropelam todo mundo nas torcidas. Eu tenho vontade de jogar no Corinthians. Não é nem por isso (torcida). Sempre tive vontade, a gente conversou um tempo atrás, mas não deu certo”, disse o meia na ocasião.