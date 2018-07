Tendinite tira Pedro Henrique dos jogos contra Cruzeiro e Vasco

O zagueiro Pedro Henrique não tem uma lesão na avaliação do departamento médico do Corinthians, mas será desfalque do técnico Osmar Loss para as partidas contra Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena, e Vasco, às 11h (de Brasília), no Mané Garrincha, no domingo. O jogador teve diagnosticada uma tendinite na coxa esquerda e precisará fazer tratamento específico nos próximos dias.

Apesar da ausência nas partidas, o problema não é visto como contusão por não impedir movimentos do atleta. Com a inflamação do tendão no músculo adutor, no entanto, Pedro sente dores musculares e precisa realizar tratamento para minimizar o problema, motivo pelo qual não encara nem mineiros nem cariocas. O clube, por outro lado, afirma que o problema é apenas uma pancada no local a ser reavaliada na semana que vem.

Substituído já na parte final do clássico contra o São Paulo, no último sábado, no Morumbi, Pedro deve dar lugar a Léo Santos no miolo de zaga. O jovem de 19 anos completará o setor ao lado do experiente Henrique, sendo titular pela primeira vez na atual temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A formação para o embate só deve ser confirmada no trabalho de terça-feira. Nesta segunda, com os titulares realizando apenas um trabalho leve com bola, o técnico Osmar Loss viu o atacante Clayson e o meia Jadson mostrarem boa movimentação. Os dois são fortes candidatos a entrarem no time nas vagas de Marquinhos Gabriel, que não foi bem no Majestoso, e Rodriguinho, negociado com o Pyramids-EGI.

Não foram a campo os também lesionados Mantuan, em recuperação de um estiramento muscular na coxa esquerda, e Roger, que fez tratamento no tornozelo do pé esquerdo. O volante Ralf correu no gramado, dando seguimento ao trabalho de transição, enquanto o goleiro Cássio fez trabalho de recuperação interna, de acordo com a assessoria de imprensa do clube.

Com 19 pontos conquistados, o Timão é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, 11 pontos atrás do líder Flamengo. Ainda que consiga uma vitória sobre a Raposa, nesta quarta, o clube não mudará de colocação. O Grêmio, logo á sua frente, tem quatro pontos de vantagem.