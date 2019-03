Técnico do Sevilla diz que não sabe sobre saída de Arana ao Corinthians

O técnico do Sevilla, Pablo Machín, negou que o lateral esquerdo Guilherme Arana esteja de saída para o Corinthians. De acordo com declarações reproduzidas pelo jornal “Estádio Deportivo”, o treinador disse que não tem conhecimento de que Arana “vá mudar a sua situação atual ou sair do clube”. Além disso, esclareceu que o canhoto não foi realizado para encarar o Slavia Praga, nesta quinta, por estar gripado.

A publicação, primeira a revelar que o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, estava a caminho da Espanha para bater o martelo e oficializar o retorno do jogador, questiona o fato de Arana não estar 100% fisicamente, mas disposto a viajar para Barcelona e participar dos festejos do atacante Malcom, seu ex-companheiro no Timão, que completou 22 anos.

O jornal, baseado na cidade de Sevilha, coloca como uma vontade “impossível” do clube espanhol a inclusão do jovem Gustavo Mantuan na negociação, atleta de 17 anos que disputou a Copa São Paulo pelo Alvinegro. A própria matéria esclarece que os brasileiros não têm interesse neste molde de negociação e que Mantuan interessa a vários clubes europeus.

O fato é que desde que surgiram os primeiros rumores a respeito da transferência, nenhum representante alvinegro havia viajado a Europa, o que aumenta ainda mais a possibilidade de um acordo. Agente do atleta, Leonardo Cornacini é quem conduziu as negociações, fazendo a ponte entre o o Timão e os diretores rojiblancos.

Segundo a publicação, o investimento do Corinthians será de aproximadamente 8 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões), tal como já havia sido definido antes entre as partes. O problema para que a o negócio se concretizasse era a forma de pagamento proposta pelos brasileiros, que não agradava aos espanhóis. O valor, portanto, é inferior ao investido pelos sevillistas no início do ano passado, quando pagaram 11 milhões de euros na compra do lateral.

Campeão brasileiro pelo Timão em 2017, Arana chega para ser titular. O jogador de 21 anos de idade, inclusive, ganhará a vaga de Gabriel na lista de inscrição do Campeonato Paulista, já que volante segue em recuperação de uma lesão no tendão adutor da perna direita, que o obrigou a passar por uma cirurgia no meio de fevereiro, e só deve retornar aos gramados daqui dois meses. À espera de mais um reforço, como Arana, o clube segue sem preencher a lacuna deixada pelo meio-campista na relação.