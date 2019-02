Técnico do Corinthians fica em cima do muro sobre Carlos e Avelar

Carlos chegou da Seleção Barsileira Sub-20 na terça-feira e já fez seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians na temporada por causa da suspensão de Danilo Avelar na Copa Sul-Americana.

O jovem lateral esquerdo foi bem diante do Racing e tem a preferência da torcida em função da falta de paciência com Avelar. Mesmo assim, Fábio Carille evitou cravar quem será o titular no domingo, contra o São Paulo, na Arena.

“Carlos chegou na terça de manhã, não dormiu, fizemos um treino rápido, bola parada, no intervalo (contra o Racing) ele reclamou de dor no joelho, mas terminou o ano (2018) titular. O Avelar vem mantendo uma regularidade. Vamos esperar todos passarem por exames para ter uma definição melhor”, despistou o treinador.

O que o técnico corintiano garantiu é que dessa vez a escalação alvinegra não será muito diferente do que se viu no empate com o Racing. Para Carille, é o momento de dar entrosamento à equipe.

“Não, não vão ter muitas mudanças, não. Chegou a hora de dar uma rodagem para um time base. Algumas mudanças podem acontecer, mas a base será mantida”, avisou.

Uma novidade pode ser a entrada de Júnior Urso, inscrito pelo clube nesse semana e que pela primeira vez poderá ficar à disposição da comissão técnica.