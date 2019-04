Técnico campeão paulista pelo Santos agora é do Corinthians

Marcelo Fernandes agora é funcionário do Corinthians. Responsável por conduzir o Santos de Robinho e companhia ao título do Campeonato Paulista de 2015, em cima do Palmeiras, o ex-jogador será auxiliar do técnico Edson Leivinha na equipe Sub-23 do Timão, criada esse ano para manter em atividade jogadores que pertencem ao clube, mas não estão inseridos nem no elenco profissional nem nas categorias de base.

Marcelo Fernandes chegou ao Peixe em 2011, por meio de Muricy Ramalho e ficou no clube da Baixada Santista, como parte da comissão técnica permanente do clube, até setembro de 2016, quando se afastou por causa de um desentendimento com Dorival Júnior.

Depois de um estádio em Barcelona, agora auxiliar corintiano fez todos os cursos da CBF e chegou a comandar a Portuguesa Santista no Campeonato Paulista da Série A3 em 2017.

Há 13 meses parado, Marcelo Fernandes está de volta à ativa. As tratativas com o Corinthians começaram em janeiro, por meio do diretor de futebol Duílio Monteiro Alves.

