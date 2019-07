Romero adquire 17 camisas do Corinthians em loja do Parque São Jorge

O atacante Ángel Romero passou na megaloja do Corinthians, localizada no Parque São Jorge, para adquirir 17 camisas do clube. Em seus últimos dias como atleta do Alvinegro, o paraguaio passou no local em que fez sua primeira visita como atleta do Timão após o treinamento da equipe profissional, realizado na manhã desta sexta-feira, para fazer as compras.

“Quando o artilheiro da Arena Corinthians chegou, o primeiro lugar em que visitou foi nossa loja, e agora em sua despedida voltou às origens. (…) Obrigado @romeroteam, pela visita. A Mega Loja Parque São Jorge além de estar localizada na sede do clube, ela é da família Corinthiana e também dos nossos guerreiros, é um orgulho e um prazer recebê-los”, escreveu a conta da loja.

Mesmo fora dos planos no Timão, ele manteve-se ligado no dia a dia do clube. Além de participar dos treinos, chegando a quebrar um galho como lateral direito reserva na última semana, ele fez questão de acompanhar os amistosos realizados durante a parada para a competição continental de seleções.

Presente em 222 jogos com a camisa alvinegra, Romero tem 38 gols com a camisa corintiana, tornando-se o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Com 27 tentos, ele é também o jogador que mais fez gols na Arena Corinthians.