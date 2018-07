Roger vira desfalque do Corinthians, e Douglas já é relacionado

O contestado centroavante Roger não poderá enfrentar o São Paulo, seu ex-clube, na noite de sábado, no Morumbi. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e acabou fora da lista de relacionados do Corinthians para o clássico – ao contrário do volante Douglas, reforço apresentado nesta sexta-feira que já está à disposição do técnico Osmar Loss para o jogo do dia seguinte.

Recém-chegado, o também centroavante Jonathas é o substituto natural de Roger. Loss, no entanto, tem ainda a possibilidade de compor o seu ataque sem um homem de referência, resgatando a formação tática que fez sucesso com Fábio Carille no primeiro semestre.

Para ter mais velocidade, uma das opções do treinador é a entrada do atacante Clayson, que não participou da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na quarta-feira, em Itaquera, porque ainda sentia dores no joelho direito.

Já Douglas, mesmo relacionado, deverá ser preterido por Renê Júnior na escalação do Corinthians. O jogador vindo do Fluminense diz estar em perfeitas condições físicas e pronto para estrear.

A formação corintiana para o Majestoso é uma incógnita porque Loss não comandou trabalhos táticos para os seus titulares desde o triunfo do meio de semana. O técnico preferiu preservá-los de um desgaste excessivo antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Confira quem Osmar Loss levará para o Majestoso:

Goleiros

Cássio e Caíque

Laterais

Fagner, Danilo Avelar e Carlos

Zagueiros

Pedro Henrique, Henrique e Léo Santos

Volantes

Gabriel, Renê Júnior, Paulo Roberto e Douglas

Meias

Rodriguinho, Mateus Vital, Jadson, Marquinhos Gabriel, Danilo e Rodrigo Figueiredo

Atacantes

Romero, Jonathas, Clayson, Pedrinho e Emerson Sheik