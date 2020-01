Richard volta mais experiente e quer recomeço no Corinthians

O volante Richard está de volta ao elenco do Corinthians em 2020. Após semestre emprestado ao Vasco, o jogador retorna ao Timão na expectativa de ter nova chance sob comando de Tiago Nunes.

Sem Ralf, fora dos planos da nova comissão técnica, Richard deve brigar com Gabriel e Camacho pela vaga de primeiro homem do meio de campo.

“É um novo ano que começa e estou muito motivado com esse retorno ao Corinthians. Acredito que tive uma boa participação pelo Vasco e aproveito para agradecer a todos no clube, direção, comissão, jogadores e torcida. Que 2020 seja um recomeço para mim aqui no Corinthians”, contou.

Contratado pelo Alvinegro após se destacar no Fluminense durante o Campeonato Brasileiro de 2018, o volante nunca conseguiu se firmar como titular no time de Fábio Carille. Richard fez 16 jogos e participou do elenco tricampeão paulista, até ser emprestado ao Cruz-Maltino.

Mais experiente, o jogador de 25 anos aposta em um recomeço no Timão. “Cada ano que passa, o jogador se sente mais preparado, mais maduro e acredito que pude evoluir bem desde a minha chegada no ano passado”, explicou.

“Minha expectativa é a melhor possível e espero corresponder toda essa confiança no retorno ao clube. Trabalho e muito empenho não irão faltar”, concluiu Richard.

