Richard explica treino nas férias por “grande ano no Corinthians”

O volante Richard é um dos cinco reforços já anunciados de maneira oficial pelo Corinthians para a próxima temporada. Ansioso para trabalhar com o técnico Fabio Carille em seu novo clube, o ex-jogador do Fluminense vem se preparando nas férias.

“Tirei uma semana e meia para viajar, ficar em paz, mas estou muito focado em 2019. Já faz uma semana que venho treinando na minha cidade. Estou feliz, abdico das férias para poder fazer um grande ano pelo Corinthians. É bom sempre se cuidar. Carreira do atleta é curta, não adianta não se cuidar”, afirmou.

O jogador foi um dos destaques do Fluminense nessa temporada com 57 partidas e quatro gols marcados. Um desses gols aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o América-MG, partida que garantiu a permanência do clube carioca na Série A do próximo ano.

“Em 2018, vivemos um momento muito difícil no Fluminense, com salário atrasado. Chegou um momento em que a bola não queria entrar. Fui privilegiado de fazer o último gol. O grupo era maravilhoso, independente do que estava acontecendo. A gente não merecia cair, deixamos o Fluminense onde ele merecia”, declarou Richard.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Contratado pelas próximas quatro temporadas, o meio-campista esteve sábado no jogo beneficente promovido pelo ex-jogador Marcos Assunção, na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. Richard se apresenta ao Corinthians no próximo dia 3 de janeiro de 2019.

Além de Richard, o Corinthians já anunciou o lateral direito Michel Macedo, o meio-campista Ramiro, os atacantes Gustavo Silva e André Luis. O meia Sornoza, do Fluminense, e o atacante Luan, do Atlético-MG, têm acerto verbal com o clube e esperam detalhes burocráticos para a oficialização.