Reserva em amistosos, Sornoza volta da parada como titular no Corinthians

O meia Sornoza passou as duas semanas de treinamento durante a parada para a Copa América como reserva do Corinthians, assistindo o técnico Fábio Carille fazer experiências no meio-campo, mas não perdeu sua condição de titular. Em preparação para a volta do Campeonato Brasileiro, contra o CSA, no domingo, na Arena, ele foi mantido no time principal pelo comandante.

O equatoriano parecia viver um momento de baixa no clube no último mês. Fora da lista do Equador para a Copa América, ele se viu relegado ao segundo time nos três amistosos realizados durante a parada para a disputa do torneio continental, sempre abrindo espaço para Régis ser aproveitado.

Além do reforço pedido por Carille, Sornoza viu Pedrinho ser testado como armador central e parecia ter perdido espaço, principalmente ao se notar que Jadson, seu principal concorrente durante o primeiro semestre, nem sequer ficou à disposição para os embates.

Apesar de tudo isso, Sornoza recebe crédito pelas assistências dos primeiros seis meses de clube e a capacidade de atuar fechando também a marcação no meio-campo, diferentemente de todas as outras opções que o treinador tem à disposição no setor.

Ainda que a ideia seja vê-lo atuar mais adiantado, Carille sabe que pode contar com Sornoza na recomposição defensiva, assegurando consistência à sua equipe. Sendo assim, o time será bem parecido ao que o treinador teve à disposição depois do Campeonato Paulista, apenas com a adição de Gil à dupla de zaga.

O Timão, que tem 12 pontos conquistados e ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro, também tem a Copa Sul-Americana para disputar neste segundo semestre. O adversários das oitavas de final é o Montevideo Wanderers, com o primeiro jogo marcado para Itaquera, no dia 25 de julho, e o segundo para a capital uruguaia, no dia 1º de agosto.