Ralf presta depoimento em São Paulo após acidente com veículo

O volante Ralf prestou neste sábado depoimento no Distrito Policial da região do Tatuapé, zona leste da capital paulista, para dar mais detalhes sobre o acidente em que seu veículo esteve envolvido na noite anterior. O atleta do Corinthians confirmou a versão de que seu segurança estava na direção do veículo no momento do atropelamento de uma pessoa de 69 anos e a colisão sobre a garagem de uma residência.

Segundo informações da TV Globo, Ralf contou aos policiais que estava no carro com familiares e que o motorista não estava sob efeito de álcool. Ele ainda citou que o condutor do veículo se assustou e achou que uma moto que perseguia o carro estaria planejando um assalto. Assim, tentou fugir e, na sequência, perdeu o controle e acabou batendo o carro. O depoimento do atleta demorou cerca de 30 minutos.

No entanto, a Secretaria de Segurança Pública, por meio de nota oficial, confirmou que o teste feito no segurança deu positivo para o consumo de bebidas alcoólicas. O caso foi registrado como atropelamento, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.

Em função da confusão, Ralf não irá defender o Corinthians no clássico contra o São Paulo. Após o treino deste sábado, o Timão anunciou a lista de relacionados do jogo sem a presença do meio-campista.

