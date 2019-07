Ralf jogou 29 partidas seguidas antes de lesão na coxa direita

O volante Ralf teve diagnosticada na última sexta-feira uma lesão no músculo posterior da coxa direita e vai desfalcar o Corinthians por até um mês. O jogador, um dos mais experientes do grupo, fica fora em um período importante da temporada após somar 29 jogos seguidos pelo clube e acumular o maior número de partidas da temporada ao lado do goleiro Cássio.

Aos 35 anos, o meio-campista iniciou a série recente no longínquo dia 10 de março, clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. Dali em diante, foi titular em 24 das 25 partidas oficiais disputadas até a parada para a Copa América.

Ralf poderia ter descansado no 11º embate da série, contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, no dia 17 de abril, entre as duas finais do Campeonato Paulista. Depois de começar como reserva, porém, foi acionado no intervalo para corrigir um problema na marcação da entrada da área, deixada a cargo de Richard. Sem Gabriel, que passou três meses machucado após passar por uma cirurgia na coxa direita, Carille não mostrou confiança em outro marcador.

Vale lembrar que houve ainda um período de dez dias de férias e uma semana de treino após o duelo contra o Santos, com a finalidade de recuperar os atletas fisicamente. Nos amistosos na parada para a Copa América, Ralf jogou um tempo contra Botafogo-SP, Vila Nova e Londrina, começando os dois primeiros e entrando no intervalo no último. Fechou a série contra o CSA, no domingo, na Arena.

Sem poder contar com o camisa 15, Carille escalou a equipe titular no treinamento da sexta com: Cássio; Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love. Será apenas a segunda vez de Gabriel como titular na temporada.

O jogador, que sofreu curiosamente uma lesão grave também na coxa direita, demorou a ficar à disposição no começo do ano e só encarou o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista. Ele entrou na parte final do embate frente ao CSA para assegurar a vitória por 1 a 0.

Veja a sequência de jogos de Ralf:

1 – 10/3 – Corinthians 0 x 0 Santos

2 – 13/3 – Ceará 1 x 3 Corinthians

3 – 17/3 – Corinthians 1 x 0 Oeste

4 – 20/3 – Ituano 0 x 1 Corinthians

5 – 24/3 – Ferroviária 1 x 1 Corinthians

6 – 27/3 – Corinthians (4) 1 x 1 (3) Ferroviária

7 – 31/3 – Corinthians 2 x 1 Santos

8 – 3/4 – Corinthians 0 x 1 Ceará

9 – 8/4 – Santos (6) 1 x 0 (7) Corinthians

10 – 14/4 – São Paulo 0 x 0 Corinthians

11 – 17/4 – Chapecoense 1 x 0 Corinthians

12 – 21/4 – Corinthians 2 x 1 São Paulo

13 – 24/4 – Corinthians 2 x 0 Chapecoense

14 – 28/4 – Bahia 3 x 2 Corinthians

15 – 1°/5 – Corinthians 1 x 0 Chapecoense

16 – 4/5 – Vasco da Gama 1 x 1 Corinthians

17 – 11/5 – Corinthians 0 x 0 Grêmio

18 – 15/5 – Corinthians 0 x 1 Flamengo

19 – 19/5 – Athletico-PR 0 x 2 Corinthians

20 – 23/5 – Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara

21 – 26/5 – Corinthians 1 x 0 São Paulo

22 – 30/5 – Deportivo Lara 0 x 2 Corinthians

23 – 4/6 – Flamengo 1 x 0 Corinthians

24 – 8/6 – Cruzeiro 0 x 0 Corinthians

25 – 12/6 – Santos 1 x 0 Corinthians

26 – 29/6 – Botafogo-SP 2 x 1 Corinthians

27 – 4/7 – Vila Nova 2 x 1 Corinthians

28 – 7/7 – Londrina 2 x 1 Corinthians

29 – 14/7 – Corinthians 1 x 0 CSA