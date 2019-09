Quarteto convocado desfalca o Corinthians diante do Ceará

O Corinthians terá quatro desfalques para a partida diante do Ceará, programada para este sábado, às 11 horas (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, por conta de convocações.

Após a vitória sobre o Atlético-MG, o Timão liberou Fagner e Pedrinho para se apresentarem às Seleções Brasileira principal e olímpica. Além da dupla, Sornoza servirá o time equatoriano, já Araos terá minutos com o Chile sub-23.

Os brasileiros aparecem como a principal dor de cabeça para Fábio Carille, já que vinham atuando no time titular. Pedrinho é o artilheiro do Timão no Brasileiro, enquanto Fagner aparece como uma boa válvula de escape pelo lado direito.

Apesar de ser o líder de assistências do Corinthians na temporada, Sornoza perdeu espaço para Mateus Vital no time titular. Araos, por sua vez, esteve próximo de ser emprestado no segundo semestre, mas recebeu o voto de confiança do treinador após a Copa América e segue no elenco mesmo sem atuar.

O quarteto deve ficar de fora apenas na partida contra o Ceará. Diante do Fluminense, no dia 15, ás 16 horas (de Brasília), em Brasília, Pedrinho, Fagner, Araos e Sornoza devem estar à disposição de Carille para o fechamento do primeiro turno.