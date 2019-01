Preparador do Corinthians vê Pedrinho “muito mais forte” em 2019

O preparador físico do Corinthians, Walmir Cruz, considera o meia Pedrinho um atleta mais pronto em 2019 do que aquele que ele deixou no ano passado, quando seguiu para a Arábia Saudita na comissão técnica de Fábio Carille. Na avaliação realizada durante a pré-temporada, o jovem canhoto parece mais próximo do estágio ideal programado para o atleta quando da sua chegada ao profissional, em 2017.

“Pedrinho é um caso que eu trato com muito carinho, desde a época em que a gente subiu o jogador. Um atleta que hoje está muito mais forte. força específica do esporte”, comentou Walmir, especificando seu comentário para evitar que as pessoas entendessem a palavra força de forma exagerada.

“Normalmente a gente fala de força e o cara pensa que é fisicultor. Ele adquiriu realmente uma força específica para o futebol muito boa”, continuou, confiante que o jovem de 20 anos estará rapidamente na sua melhor condição física para ajudar o Timão.

“Pedrinho não perdeu muito nas férias, manteve a atividade e agora, daqui para frente, vamos deixá-lo na melhor condição possível”, concluiu.

Assim como o restante do elenco, o armador voltou a treinar na tarde deste sábado, em movimentação focada na parte física, antes de ser liberado para dormir em casa, retornando ao CT na tarde do domingo para dar continuidade à pré-temporada.

