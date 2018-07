Possível titular, trio vira dúvida no Corinthians para encarar o Botafogo

O Corinthians fez um treino animado na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, dando sequência à preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, na quarta, às 21h45 (de Brasília), contra o Botafogo, na Arena Corinthians. Apesar do clima bem-humorado da atividade, porém, o técnico Osmar Loss ganhou um trio de dúvidas entre possíveis titulares para encarar os cariocas.

O volante Ralf, o meia Jadson e o atacante Clayson não apareceram no gramado e, por não cumprirem a previsão da comissão técnica, viram diminuir suas chances de estarem em campo. Outro que também não apareceu no gramado por motivos físicos foi o lateral direito Mantuan. Ele sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda no último amistoso da equipe, contra o Cruzeiro, em Itaquera, mas já seria reserva com o retorno de Fagner.

Dentre os três citados, quem tem mais chance de atuar é o meia Jadson. Seguindo um cronograma específico traçado pelo departamento médico devido aos seus 34 anos de idade, ele já fez fortalecimento algumas vezes desde o começo da inter-temporada, quando finalizou sua recuperação de um estiramento muscular na coxa direita, atuando nos dois amistosos contra o Cruzeiro. Dessa forma, deve aparecer no campo na terça e tornar-se opção para Loss.

Clayson, por sua vez, tem aparecido pouco no campo desde que passou por uma cirurgia no joelho direito, feita para limpar a cartilagem. O jogador reclamou de dores algumas vezes no local e, a princípio, necessita de fortalecimento muscular ao redor do local para conseguir aguentar um jogo inteiro. Ele, por exemplo, só atuou contra o Cruzeiro no amistoso no Mineirão, perdendo os embates ante Grêmio e a própria Raposa, em São Paulo.

Dessa forma, o mais provável é que ele não fique à disposição, voltando apenas no clássico contra o São Paulo, no sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbi. Já Ralf é desfalque quase certo para Loss. Depois de deixar o triunfo contra os gremistas reclamando de dores na panturrilha da perna esquerda, no domingo, dia 8 de julho, ele não conseguiu treinar ao lado dos companheiros no gramado desde então, situação que normalmente leva para a ausência no jogo mesmo que ele trabalhe no gramado nesta terça.

Em campo, Loss promoveu uma atividade técnica no início, com atletas trabalhando cruzamento e finalização, tática no final, posicionando seus jogadores em grupos de seis para emular pressão na saída de bola. Quem conseguisse derrotar o adversário encarava o time que ficou de fora e assim por diante.

Sem nenhum indicativo da equipe titular, a definição fica mesmo para a movimentação da terça-feira, também no CT Joaquim Grava, quando os nomes à disposição serão consolidados. Pelos times escalados até o momento, o provável Timao tem Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Rodriguinho e Mateus Vital; Roger.

Além do torneio nacional, no qual ocupa a décima colocação e está 11 pontos atrás do líder Flamengo, o Timão está nas quartas de final da Copa do Brasil, com a Chapecoense pela frente, e nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, torneio em que encara o Colo Colo, do Chile. Os mata-matas serão todos em agosto (1 e 15 para a copa nacional e 8 e 29 para a continental).