Planejamento do Corinthians para 2020 não depende de vaga à Libertadores

O Corinthians saiu do G4 na última rodada e o sinal de alerta foi ligado, afinal, ficar de fora da próxima Copa Libertadores da América não está nos planos. Como a equipe não briga pelo título, não há outro objetivo aos corintianos até o final da temporada.

“Acredito muito nessa classificação. A gente trabalha em cima disso e tem condições. A gente enxerga o elenco que tem, o grupo que tem, o treinador, a estrutura, nossa torcida, que não para um minuto, fator Arena… O Corinthians tem tudo para ficar entre os quatro primeiros”, opinou Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians.

O dirigente alvinegro esteve nesta terça-feira na sede da Federação Paulista de Futebol para tratar sobre o Paulistão do ano que vem. Aliás, Duílio admitiu que as conversas sobre todo o planejamento de 2020 já começaram, e com foco definido sobre contratações.

“Nesse ano, não muito, porque o Corinthians está remontando seu elenco, fez muito investimento, esse ano trouxe muitos jogadores que ainda estão se adaptando ao clube, ao treinador”, explicou.

“O Corinthians entende que tem sempre de estar brigando por título, ou vai ser na Libertadores, ou vai ser da Sul-Americana, no Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, todos os campeonatos que o time disputa, então, tem de estar sempre forte. Isso (conseguir ou não a vaga no G4) não vai alterar o que a gente pretende fazer para reforçar o elenco”, avisou, Duílio.

Em meio aos últimos tropeços, Fábio Carille lamentou o fato do Corinthians não ter conseguido atender seu desejo de reforçar o elenco com atletas como Gabigol, Rodriguinho e Roger Guedes. As declarações do treinador não caíram bem nesse momento, mas a diretoria entende que para a próxima temporada o clube necessita de poucos reforços, mas de jogadores que não sejam “apostas”, e sim que “vistam a camisa”.

Em 2019, o Corinthians fez 14 contratações. Chegaram: Gil, Bruno Méndez, Sornoza, Richard, Everaldo, André Luis, Mauro Boselli, Vagner Love, Ramiro, Júnior Urso, Michel, Manoel, Matheus Jesus e Régis.