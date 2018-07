Pedrinho resolve problema físico, mas vira concorrente de Romero

Pedrinho terá que desbancar Ángel Romero para voltar a ser titular do Corinthians. O atacante de 20 anos, que sofria de déficit nutricional no princípio de sua trajetória como profissional, já deixou os problemas físicos no passado, porém, para o técnico Osmar Loss, rende melhor na ponta direita, tal qual o seu concorrente paraguaio.

“Não tem fator físico nem fator técnico”, assegurou Loss, após ignorar o coro de torcedores pela entrada de Pedrinho no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na quarta-feira, na Arena Corinthians. O novato virou xodó do público que frequenta o estádio.

“O Pedrinho é um jogador com talento fora do normal. Todos sabem disso – o Corinthians, a torcida e a imprensa. Só que precisamos privilegiar algumas características para a nossa estratégia de jogo. O Pedrinho joga no mesmo setor do Romero, que faz bem a transição e nos dá uma proteção muito importante”, comparou Loss.

Na avaliação do treinador, Romero não se saiu bem quando atuou na ponta esquerda, deslocamento que deixaria a direita, setor predileto de Pedrinho, livre para o novato. “Já tivemos o Romero do outro lado, mas sem um bom rendimento”, argumentou Osmar Loss.

Será difícil barrar Romero. Além de contribuir taticamente com o Corinthians, o atacante paraguaio se tornou uma das referências do time – chamou o jogo e anotou um gol diante do Botafogo, por exemplo. O goleiro Cássio, outro que teve atuação destacada na rodada passada do Campeonato Brasileiro, já apontou o companheiro como um dos líderes do elenco.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com