Paulo André fala sobre processo contra o Corinthians e cutuca Andrés Sanchez

Na tarde deste domingo, Paulo André se pronunciou, através de seu perfil oficial em uma rede social, sobre a questão judicial que envolve o Corinthians. Depois de receber críticas da Fiel e até de ídolos corintianos, o ex-zagueiro e hoje diretor de futebol do Athletico-PR explicou que não processou o clube por adicional noturno, hora extra ou jogos aos domingos, e sim por pagamentos previstos em contrato e não cumpridos pelo Timão.

O processo corria na Justiça desde 2014, mas em dezembro do ano passado, Paulo André retirou a ação e entrou em acordo com a diretoria do Corinthians, que deverá pagar R$ 750 mil aos reclamante. Em sua publicação, o ex-jogador assumiu que a cobrança pelo descanso semanal remunerado foi um erro e que, por isso, optou pelo consenso com a diretoria.

“O processo é de 2014, o clube ficou me devendo valores referentes ao meu contrato, como verbas rescisórias não pagas e premiações atrasadas. Inseri na reclamação direito de arena e descanso semanal remunerado (reconheci esse erro). Em 2019 eu abri mão do processo e fiz um acordo com o clube”, publicou

A questão judicial gerou grande polêmica nos bastidores. Depois do acordo com Paulo André e com a vitória do meia Maicon sobre o São Paulo na Justiça, por ação semelhante, o Corinthians pediu para as entidades do futebol, de maneira oficial, para não jogar mais aos domingos e à noite.

Na sequência de publicações, Paulo André ainda falou sobre as dívidas do Corinthians, que fechou 2019 com déficit de R$ 170 milhões e chegou a cutucar o presidente corintiano Andrés Sanchez.

“Os problemas que o Corinthians enfrenta no momento são infinitamente maiores do que dívidas com atletas. O clube registrou déficit de R$ 170 milhões em 2019. A preocupação do corintiano é aprovar ou reprovar essas contas de 2019 e, em seguida, buscar melhores caminhos para gerir o clube”

“O presidente deve fazer o que ele acredita ser melhor para o clube. Se ele de fato acredita que a Lei ou a jurisprudência colocam o clube em risco, poderia ter usado seus 4 anos de mandato como Deputado Federal ou seus últimos 3 anos de mandato como presidente para liderar e construir caminhos que protejam e/ou desenvolvam os interesses do clube e da indústria do futebol.”

AOS CORINTIANOS e a quem possa interessa. LEIA OS DOIS PARÁGRAFOS ABAIXO e depois comente à vontade: pic.twitter.com/NBrypjexOh — Paulo André (@PauloAoficial) May 17, 2020

Confira na íntegra a sequência de tweets de Paulo André:

AOS CORINTIANOS e a quem possa interessa. LEIA OS DOIS PARÁGRAFOS ABAIXO e depois comente à vontade:

EU NUNCA PROCESSEI O CORINTHIANS POR ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA ou POR JOGAR AOS DOMINGOS. O processo é público, qualquer um pode acessar. QUEM DISSER O CONTRÁRIO, falta com a verdade e está cometendo uma grande injustiça.

Em 2019 eu ABRI MÃO DO PROCESSO E FIZ UM ACORDO COM O CLUBE exatamente por reconhecer que um dos pedidos, do descanso semanal remunerado, foi um erro da minha parte. Errei, assumi e fui até o Parque São Jorge fazer um acordo.

Esse é o único fato novo de 2014 para cá, eu assumi um erro e o corrigi em dezembro de 2019 ao fazer um acordo com o Corinthians. Qualquer coisa diferente disso, não acredite.

Se isso te interessou, siga o fio.

PERGUNTA: Por que você decidiu processar o Corinthians agora?

RESPOSTA: O processo é de 2014, o clube ficou me devendo valores referentes ao meu contrato, como verbas rescisórias não pagas e premiações atrasadas. Inseri na reclamação direito de arena e descanso semanal remunerado (reconheci esse erro). Em 2019 eu ABRI MÃO DO PROCESSO E FIZ UM ACORDO COM O CLUBE.

P: Você não acha errado cobrar todo esse dinheiro?

R: Esses valores estavam no meu contrato em que ambos os lados assinaram. Eu cumpri toda a parte que me cabia dentro do contrato. O Corinthians precisava terminar de cumprir a parte dele. A informação e o conteúdo da ação são públicos, qualquer um pode ler.

P: Por que só o Corinthians? Por que não processou outros clubes?

R: Porque só o Corinthians ficou me devendo. Eu não tive esse problema com os outros clubes que trabalhei.

P: Você processou o Corinthians por trabalhar aos domingos, pelos adicionais noturnos e horas extras?

R: Não! Isso é uma grande sacanagem. E eu sei muito bem quem está por trás dessa mentira tentando me colocar contra a torcida e a opinião pública. O jogo de futebol acontece também aos domingos, qualquer um sabe disso. O pedido de descanso semanal remunerado não tinha nada a ver com jogar às quartas-feiras à noite ou aos domingos. O descanso semanal é um direito de todo trabalhador e pode ser dado em qualquer outro dia da semana – segunda, terça quarta, etc. Mas por causa do calendário de futebol no Brasil, ele é difícil de ser dado, o que não quer dizer que não precisa ser dado, pago ou ajustado dentro da especificidade da função de atleta de futebol. De qualquer forma, repito, fiz o acordo e abri mão de reclamar isso.

P: Você não pensa que sua ação pode falir o Corinthians, clube que fez tanto pela sua carreira?

R: Os problemas que o Corinthians enfrenta no momento são infinitamente maiores do que dívidas com atletas. O clube registrou déficit de R$ 170 milhões em 2019. A preocupação do corintiano é aprovar ou reprovar essas contas de 2019 e, em seguida, buscar melhores caminhos para gerir o clube.

P: Como a sua jurisprudência vai mudar o fut. brasileiro?

R: Não cabe a mim decidir isso. Eu retirei a ação, fiz um acordo. Todos sabem que há necessidade de ajustes na legislação, no calendário de competições e em muitas outras questões que envolvem o futebol brasileiro. Até mesmo um acordo coletivo entre clubes e atletas poderia resolver muitas dessas especificidades da função/relação.

P: O Corinthians diz que não vai mais jogar aos domingos, o que você tem a dizer sobre isso?

R: O presidente deve fazer o que ele acredita ser melhor para o clube. Se ele de fato acredita que a Lei ou a jurisprudência colocam o clube em risco, poderia ter usado seus 4 anos de mandato como Deputado Federal ou seus últimos 3 anos de mandato como presidente para liderar e construir caminhos que protejam e/ou desenvolvam os interesses do clube e da indústria do futebol.

P: Como diretor de futebol, como você está resolvendo a questão do pagamento de hora extra e jogo noturno?

R. Essa é a questão do absurdo em que colocaram meu nome de forma injusta, o assunto já está superado desde 2011. Há uma previsão na Lei Pelé que trata de uma parte da remuneração dos atletas ser feito por meio de acréscimos remuneratórios, justamente para reparar essas questões citadas na pergunta.

P: Você, agora na condição de dirigente, o que pensaria e como agiria se um atleta do seu clube entrasse com ação semelhante?

R. O fundamental é o respeito aos contratos, entre as partes envolvidas e à legislação trabalhista no Brasil. Qualquer pessoa e profissional tem a liberdade de reivindicar, de modo extrajudicial ou pelas vias jurídicas, seus direitos. O tema é de grande interesse de todos os clubes e, portanto, se faz necessário construir um caminho em conjunto com todos os entes que formam a indústria do futebol no Brasil para melhorar essa relação e a especificidade da profissão.