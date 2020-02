Paulinho treina no CT do Corinthians durante pausa do Campeonato Chinês

O Corinthians divulgou nesta terça-feira um vídeo para deixar muito torcedor com saudades. O volante Paulinho está treinando no CT Joaquim Grava enquanto o futebol chinês está paralisado por conta do surto de Coronavírus no país.

Jogador do Guangzhou Evergrande, o volante mantém boa relação com o Timão e estava na Arena de Itaquera na última quarta-feira, quando a equipe venceu o Guaraní-PAR, mas acabou eliminada da Copa Libertadores.

Olha aí quem está no CT Dr. Joaquim Grava mantendo a forma física, Fiel! 😍#VaiCorinthians pic.twitter.com/WRL4U1hAit — Corinthians (@Corinthians) February 18, 2020

Paulinho foi um dos destaques do time campeão continental e mundial em 2012. Além disso, ele conquistou um Campeonato Brasileiro (2011), um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa (2013) com a camisa do Corinthians. Ao todo, foram 161 partidas e 34 gols marcados.