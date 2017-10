Palmeiras perde chance de quebrar marca do líder Corinthians

Valeu a pena secar. Há quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Corinthians segue na liderança absoluta com apenas sete partidas a disputar na competição. Na noite dessa segunda-feira, o Palmeiras perdeu a chance de não depender de mais nenhum resultado alheio para chegar ao título e, de quebra, poderia tornar a gordura alvinegra na menor desde outubro.

Na 10ª rodada do Brasileirão, a equipe do Parque São Jorge superou o Grêmio no Sul e abriu quatro pontos dos gaúchos, então vice-líderes. Uma vitória dos palmeirenses em cima do Cruzeiro deixaria o time de Dudu e companhia a três pontos do Corinthians.

O ponto somado no Allianz Parque levou o Verdão aos 54 pontos, cinco atrás do arquirrival. Tudo isso faz com que o Derby do próximo domingo ganhe ainda mais clima de decisão. Novamente o Palmeiras terá a oportunidade de encostar no líder como há muito tempo não se vê.

Por outro lado, se os três pontos ficarem com os donos da casa, o time de Carille poderá respirar aliviado, com oito pontos a mais que seu concorrente direto. Mais de 41 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com