Organizadas do Corinthians ameaçam time e cobram Andrés em protesto no CT

O Corinthians está a três pontos da zona de rebaixamento com apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. A situação é desconfortável e fez com que cerca de 300 torcedores, a maior parte deles ligados às organizadas Gaviões da Fiel, Estopim e Coringão Chopp, protestassem na porta do CT Joaquim Grava, na tarde dessa sexta-feira, durante o último treino da equipe na preparação para o confronto direto frente ao Vasco.

O presidente Andrés Sanchez foi o principal alvo das manifestações. Uma faixa com a inscrição “Fora Andrés 171” foi colocada no muro da entrada principal do CT. Os cânticos também não aliviaram para o mandatário.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Ôôô, fora mafioso e ladrão” e “Andrés, ladrão, devolve meu Timão”, foram alguns dos gritos entoados pelos torcedores, que também fizeram ameaças generalizadas: “Ei, você aí, acabo com a sua vida se o Coringão cair”; “Ôôô, ou joga por amor, ou joga por terror”; “Olê lê, olá lá, eu pago meu ingresso, eu posso protestar”; “É guerra, amanhã é guerra”; “Se não ganhar do Vasco, vocês vão se f…”.

Após cerca de uma hora de protesto, o grupo deixou o local em caminhada unida, sob o som do hino do Corinthians. As lideranças, porém, foram recebidas pelos dirigentes de futebol do clube, Duílio Monteiro e Alessandro Nunes. A reunião também contou com a presença de Jair Ventura e alguns jogadores do elenco.