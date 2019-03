Negociação não evolui, mas Corinthians segue na luta por Arana

A esperança entre corintianos pela aquisição de Guilherme Arana se renovou com a ida do diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, à Sevilla. Na prática, porém, a viagem não mudou o cenário das negociações.

O clube espanhol não deu qualquer sinalização oficial ao Corinthians nessa sexta-feira e desanimou aqueles que participam das tratativas. Apesar disso, o clube brasileiro segue com esperança em conseguir convencer os espanhóis. Não houve desistência.

É provável que Duílio regresse ao Brasil nesse fim de semana, mas nem mesmo o fim da excursão do cartola deve colocar um ponto final na novela que se transformou a busca pelo lateral esquerdo.

A volta do presidente Andrés Sanchez às atividades, algo que pode acontecer na semana que vem, tem relação direta com a esperança alvinegra nos bastidores.

No encontro de quarta-feira, o Corinthians tomou ciência de que precisará apresentar melhorias em sua proposta, se quiser de fato tirar Guilherme Arana da Europa. Junto ao intermediário, que também é representante da empresa que gerencia a carreira do jogador de 21 anos, o Timão tenta encontrar uma solução.

RELEMBRE TODA A NOVELA ENVOLVENDO CORINTHIANS, SEVILLA E ARANA

Por enquanto, tudo que foi apresentado ou sondado pelo Corinthians teve uma resposta negativa. A forma de pagamento continua sendo o principal entrave. O Sevilla faz questão de uma entrada à vista para liberar o atleta.

Os únicos pontos de consenso até aqui são: Arana quer voltar, o valor total da operação seria de 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) e o eventual novo vínculo teria validade de cinco anos.

Sem o otimismo de outrora, o Corinthians não joga a toalha e ainda sonha com Guilherme Arana. A situação, no entanto, não é nada fácil e não seria uma surpresa uma nova frustração acontecer, depois do insucesso em janeiro.

