Maycon embarca para assinar contrato com o Shakhtar Donetsk

O volante Maycon embarcou nesta sexta-feira rumo à Ucrânia, país onde defenderá o Shakhtar Donetsk-UCR provavelmente pelos próximos cinco anos. Depois de acertar sua saída durante o primeiro semestre deste ano, o meio-campista vai realizar os exames médicos que restam para integrar-se à pré-temporada da equipe visando à disputa do Ucraniano e da Liga dos Campeões da Europa.

A postagem do atleta incluiu sua mulher, Lyarah, e o filho, Asafe Lucca, que lhe farão companhia no Leste Europeu. A confirmação sobre a negociação só deve ser feita após a sua aprovação nos exames finais e a assinatura do contrato. Até lá, nem os representantes do jogador nem a diretoria do Corinthians vão dar como finalizada as tratativas, que giram em torno de 6,5 milhões de euros (em torno de R$ 28 milhões).

Como tem direito a 80% desse valor (R$ 22,6 milhões), o Timão ainda vai ter que dar parte ao atleta e seus representantes, donos dos outros 20%. Revelação da base alvinegra, Maycon foi titular nas conquistas dos Campeonatos Paulistas de 2017 e 2018, além de ter sido o atleta que mais atuou na campanha do Brasileiro do ano passado.

O canhoto deve liderar uma perda de dois a três titulares da equipe já planejada pela diretoria, que não se vê em condição de segurar investidas de clubes do exterior. Além dele, podem deixar a equipe o zagueiro Balbuena, que tem multa rescisória muito baixa (R$ 17 milhões) e o meia Rodriguinho, principal destaque dos últimos anos.