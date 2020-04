Mauro Boselli 2020: Titular absoluto, artilheiro, mas ainda contestável

Mauro Boselli teve dificuldade para se firmar no Corinthians em 2019, cogitou deixar o clube, mas tudo mudou em 2020, com a chegada de Tiago Nunes.

O argentino se tornou titular absoluto, artilheiro da equipe e uma das principais peças para o esquema do treinador. A eficiência, no entanto, ainda gera desconfiança sobre o potencial do centroavante.

Aos 34 anos, pode-se dizer que o camisa 17 é imprescindível ao Corinthians neste momento. Afinal, seu principal concorrente, Vagner Love, não vive boa fase.

Além disso, segundo o Footstats, só no Campeonato Paulista Boselli soma 5 gols e 2 assistências em 9 partidas. Também foram 5 assistências para finalização dos companheiros e nada menos que 22 finalizações (12 certas e 10 erradas), média de 2.4 por jogo.

Na Copa Libertadores da América, Boselli marcou um gol na Arena, contra o Guaraní-PAR. Ao todo, foram 4 finalizações no duelo (3 certas e 1 errada) e mais 2 assistências para finalização.

Os números são bons, mas não impedem um contraponto. Por exemplo, o Corinthians não vence há seis jogos no Paulistão. Nesse período, Boselli foi às redes apenas uma vez.

Desde o início da temporada, o experiente jogador só não foi utilizado contra a Inter de Limeira. E só não foi titular contra o Santo André, quando entrou na etapa final e marcou o gol que impediu a derrota em casa.

O questionamento em cima de Boselli existe por conta da eficiência. O centroavante precisa de 4.3 chutes para marcar 1 gol. As oportunidades desperdiçadas, em meio a crise de resultados, pesam. O problema aconteceu, principalmente, em jogos contra Ponte Preta, Guaraní-PAR, São Paulo, Novorizontino e Ituano.

Resumindo, Mauro Boselli é o jogador mais fatal do ataque corintiano, mas ainda perde muitos gols. Se aperfeiçoar a pontaria, o argentino tem tudo para fazer um grande ano de 2020 com a camisa alvinegra.

MAURO BOSELLI

Jogos pelo Corinthians: 61

Título: 1

Campeão Paulista (2019)

NO PAULISTÃO

Jogos: 9

2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas

Gols: 5

Assistências: 2

Assistências para finalização: 5

Desarmes: 3, média de 0.3 por jogo

Finalizações: 22 (12 certas e 10 erradas), média de 2.4 por jogo

Passes: 144, média de 16 por jogo e 78.5% de acertos

NA LIBERTADORES

Jogos: 2

1 vitória; 1 derrota

Gol: 1

Assistências: 0

Assistências para finalização: 2

Desarmes: 0

Finalizações: 4 (3 certas e 1 errada)

Passes: 36, média de 18 por jogo e 86.1% de acertos