Mais um: Timão anuncia reforço de chileno Ángelo Araos

Depois de Sergío Diaz, o Corinthians oficializou a contratação de mais um reforço nesta segunda-feira. Trata-se do jovem chileno Ángelo Araos, que se destacou na Universidad do Chile. O jogador já foi aprovado nos exames médicos realizados nas instalações do Timão.

Araos chega para suprir a ausência de Rodriguinho, vendido ao Pyramids, do Egito. Entretanto, o atleta, que tem somente 21 anos, não poderá disputar a Copa Libertadores da América, por já ter defendido seu ex-clube pela competição internacional.

Conforme anunciado pelo Corinthians, Araos chega por empréstimo de um ano, seguido de uma compra automática, válida por mais quatro temporadas, ao fim do acordo inicial. O valor da negociação vira em torno dos 17 milhões de reais.

Ángelo Araos nasceu no dia 6 de janeiro de 1997, em Antofagasta, no Chile, e será o quarto jogador do país a atuar pelo Corinthians. Antes dele, passaram pelo clube o goleiro Johnny Herrera, em 2006, o zagueiro Cristian Suárez, em 2008, e o volante Maldonado, em 2013.