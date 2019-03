Love confia que Manoel e Henrique vão dar conta do recado no Corinthians

Vagner Love, Gustagol, Boselli, Pedrinho, Ralf, Júnior Urso… Não são poucos os jogadores do Corinthians que estão de bem com a torcida e com a mídia especializada. Mas, a vida não está tão fácil para Manoel e Henrique. O Timão não perde há oito jogos e, ainda assim, a dupla de zaga tem sofrido com as críticas.

Um dos líderes do grupo alvinegro, Vagner Love, garante que nada disso deve atrapalhar no rendimento da dupla, já experiente o bastante para suportar a pressão, na opinião do camisa 9.

“Afetar acredito que não tenha afetado. São dois jogadores experientes. Manoel já ganhou títulos importantes, Henrique também, jogou fora. A culpa não é só deles, porque teve gol de bola parada, quando volta todo mundo”, justificou Love, passando toda confiança aos companheiros.

“A gente se ajuda diariamente. Se chegar o momento que eles precisarem de ajuda, o que eu acredito que não vai precisar, porque tenho certeza que as coisas vão melhorar, a gente estará junto. O time em formação, pegando sua cara, eles se entendendo melhor a cada jogo… A gente não teve tanto tempo de trabalho, para corrigir algumas coisas. Eles vão dar muito conta do recado durante a temporada”, completou.

Aliás, a última semana foi a primeira do Corinthians sem jogos no meio da semana. Apesar da sequência desgastante, a equipe praticamente garantiu a classificação no Campeonato Paulista e avançou tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana.

“Muito trabalho. Foi um mês de muita correria, jogos, viagem, todos ali dentro estão de parabéns, em relação a descanso, alimentação, trabalho, todo mundo focado para conquistar as mesmas coisas”, concluiu, Love.