Love analisa derrota: perna pesada, falta de entrosamento e passe final

O Corinthians não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP no amistoso deste sábado, disputado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O resultado incomoda, o momento favorece, o cenário não era dos melhores… Há diversas maneiras de enxergar o confronto pelo lado alvinegro. Vagner Love deu sua versão.

“A gente nunca quer perder, mesmo se tratando de um amistoso que a gente não teve nem uma semana para trabalhar, foram cinco dias. Vínhamos treinando em dois períodos nessa semana, perna um pouco pesada. No segundo tempo era um time que não tinha um entrosamento legal, coisas que a gente vem buscando no nosso dia a dia. Agora é o momento que pode haver derrotas, que podemos perder”, comentou.

“Poderíamos ter sido melhores, principalmente no primeiro tempo, tido mais tranquilidade no último passe, que foi o que erramos bastante. Se tivéssemos tido mais tranquilidade, teríamos mais chances de fazer o gol, abrir o placar no primeiro tempo”, continuou.

Escalado ao lado de Pedrinho e Mateus Vital, com o suporte de Régis pelo meio, o camisa 9 deixou o jogo no intervalo, assim como outros 10 jogadores da equipe, sem conseguir concluir a gol.

“Tem lance em que a gente precisa fazer uma tabela, definir um pouco mais rápido as jogadas. Procuramos nos conhecer o máximo possível, nos entender da melhor maneira possível nos treinos para fazer o melhor no jogo, mas isso é trabalho, temos mais duas semanas para poder organizar tudo o que estamos fazendo de negativo e melhorar”, concluiu.