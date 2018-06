Loss poupa titulares e não mostra time para o jogo contra o Flamengo

Assim como ocorreu no dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, a maioria dos titulares do Corinthians não deixou as dependências internas do CT Joaquim Grava na manhã deste sábado, véspera da partida contra o Flamengo, no Maracanã. O técnico Osmar Loss, portanto, não ensaiou a formação titular que usará diante do líder do Campeonato Brasileiro.

Como não enfrentou o América-MG porque cumpria suspensão e está menos desgastado do que os seus companheiros, o volante Maycon foi a campo. O futuro jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, retomará o lugar ocupado por Paulo Roberto na rodada passada da competição nacional.

Além de Maycon, o também volante Renê Júnior e o meia Danilo, que se recuperam de lesões, participaram do treinamento em campo reduzido. O atacante Emerson Sheik, outro que estava sob os cuidados do departamento médico, havia feito o mesmo na sexta-feira, mas não foi relacionado para o duelo com o seu ex-clube.

Uma possível formação corintiana para enfrentar o Flamengo é a seguinte: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Mateus Vital.

Confira quem está relacionado para a partida:

Goleiros

Walter e Caíque

Laterais

Mantuan, Sidcley, Léo Príncipe e Juninho Capixaba

Zagueiros

Balbuena, Henrique e Pedro Henrique

Volantes

Gabriel, Maycon, Paulo Roberto e Thiaguinho

Meias

Jadson, Rodriguinho, Mateus Vital e Marquinhos Gabriel

Atacantes

Pedrinho, Roger, Júnior Dutra, Kazim e Matheus Matias