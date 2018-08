Loss escala Ralf e mantém o Corinthians sem centroavante

Ralf já havia enfrentado o Grêmio porque Douglas estava machucado (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)A escalação do Corinthians para a partida contra o Fluminense, na noite de quarta-feira, no Maracanã, está definida. Na véspera do compromisso válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Osmar Loss ensaiou o seu time com o volante Ralf como titular e novamente sem a presença de um centroavante de origem.

A entrada de Ralf serve também para já preparar o Corinthians para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, quando Gabriel cumprirá suspensão. A equipe brasileira enfrentará o chileno Colo-Colo, que conquistou uma vitória por 1 a 0 em Santiago, na quarta-feira de 29 de agosto, em Itaquera.

Por outro lado, havia a tendência de o Corinthians voltar a atuar com um centroavante, uma vez que o esquema tático com o paraguaio Romero como um falso jogador da posição não funcionou na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no sábado. Jonathas, contudo, seguirá no banco de reservas por decisão técnica.

Há novidades em outros setores. O goleiro Cássio está livre de suspensão e retomará o posto que foi ocupado por Walter na rodada passada, enquanto o volante Douglas se recuperou de uma pancada na coxa esquerda. Já o atacante Clayson melhorou das dores musculares que sentia na mesma região.

Esta é, portanto, a formação corintiana para tentar buscar a reabilitação contra o Fluminense: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Pedrinho, Jadson, Romero e Clayson.