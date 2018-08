Loss esboça time quase todo reserva para encarar a Chape no domingo

O técnico Osmar Loss esboçou na tarde desta sexta-feira uma escalação quase toda reserva para encarar a Chapecoense, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Condá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, visando a um descanso para a equipe antes da decisão contra o mesmo rival, pela Copa do Brasil. Sem poder contar com alguns titulares e liberando outros mais cedo, o comandante montou um time mantendo apenas o goleiro Cássio e o volante Gabriel, com nove atletas de linha.

O trabalho contou primeiramente com Pedro Henrique, Fagner, Pedrinho, Romero e Clayson, todos atletas que começaram o duelo contra o Colo-Colo, no Chile. O quinteto, porém, foi liberado mais cedo após o aquecimento e não ficou em campo para a distribuição da equipe em pouco mais da metade do campo. Gabriel, que foi poupado contra o Atlético-PR e jogou apenas 53 minutos em Santiago, não tem o problema do desgaste físico.

A escalação escolhida foi Cássio; Mantuan, Marllon, Léo Santos e Carlos Augusto; Gabriel; Marquinhos Gabriel, Araos, Mateus Vital e Emerson Sheik. Apesar de não ter dez atletas e ser dois dias antes da partida, o trabalho tem boas chances de representar o Alvinegro no embate do final de semana.

Loss mostrou bastante preocupação com a marcação pressão na saída do adversário e a saída rápida de contra-ataque, orientando bastante a linha de quatro armadores. A parte tática, por sinal, nem sequer precisava ser realizada nesta sexta, já que a parte técnica em campo reduzido foi realizada logo depois, sem formação definida.

Resta saber quem será o décimo jogador escolhido para atuar na linha, podendo variar entre um segundo volante, que manteria o 4-2-4, ou um centroavante, que mudaria para um 4-2-3-1/4-1-4-1. Thiaguinho e Roger, principais postulantes em ambas ocasiões, ficaram entre os suplentes na parte tática.

Ralf e Paulo Roberto, que não atuaram nos últimos jogos, trabalharam normalmente e podem aparecer entre os relacionados para a viagem a Chapecó. Henrique, Danilo Avelar e Jadson, preservados por cansaço físico, além de Douglas, com um trauma no pé direito, são desfalques certos para o jogo do domingo.

A definição sobre a equipe sairá no treino deste sábado, no CT Joaquim Grava, o último antes da viagem para a cidade catarinense. Os jogadores, por sinal, permanecerão lá até quinta-feira. Um dia antes, o Timão faz o segundo jogo contra a Chape, esse pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Com 26 pontos conquistados na tabela de classificação do Brasileiro, o clube ocupa atualmente a sétima colocação do torneio, nove pontos atrás do líder São Paulo.