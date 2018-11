Léo Santos defende elenco do Timão: “Único paulista campeão”

Léo Santos está prestes a defender o Corinthians em um importante clássico do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, às 17 horas, o clássico com o São Paulo pode ser decisivo para o rumo das duas equipes na competição, e o fato do tricolor brigar na parte de cima, 18 pontos acima do Timão, não intimida o jovem zagueiro corintiano de 19 anos.

“Nosso elenco não acho que é inferior ao do São Paulo. Nosso elenco é bom, de qualidade, tanto é que o Corinthians hoje é o único paulista que tem título no ano. O Palmeiras está próximo, e São Paulo e Santos não ganharam títulos”, disse, em lembrança à conquista do Paulistão em cima dos palmeirenses, no primeiro semestre.

“Eu acho que quando se trata de clássico é sempre decisivo, independente da posição dos times, mas até pela situação é um jogo importante, e clássico pode mudar tudo, o ambiente fica muito favorável para o nosso final de ano”, continuou.

Mesmo assim, o defensor evitou apontar o clube do Parque São Jorge como favorito para o desafio de sábado. Questionado em entrevista coletiva, Léo Santos parou, pensou e decidiu evitar polêmica.

“Clássico não tem favorito, independente dos números. Nunca perdemos para o São Paulo (na Arena), mas é clássico, envolve duas camisas pesadas. O São Paulo vem para buscar a vitória, nós também e é clássico. Não vejo favorito”.

A Arena Corinthians, no entanto, pode, sim, fazer a diferença. Ao menos é o que diz retrospecto. Na casa alvinegra em Itaquera, foram oito encontros entre Corinthians e São Paulo. O Timão venceu em seis oportunidades, enquanto a equipe do Morumbi conseguiu, no máximo, arrancar dois empates.

“Pode fazer total diferença. Nós nunca perdemos clássico para o São Paulo lá, nosso torcedor vai fazer total diferença no sábado. Ajuda a empurrar o time, nunca deixa de apoiar. A gente sabe, independente da situação, a dificuldade (para os adversários) que é jogar na Arena. Não tem como esconder isso. O próprio adversário sabe, e temos que usar essa carta na manga a nosso favor”, concluiu Léo Santos.