Kazim volta a jogar pelo Corinthians após quase três meses

Quando foi efetivado no comando do Corinthians como sucessor de Fábio Carille, Osmar Loss deixou claro que nenhum jogador do elenco estava descartado. E o discurso não foi só da boca para fora.

Quem sentiu na prática a mudança de postura da comissão técnica foi Kazim. A fim de buscar o empate no Rio de Janeiro, Osmar Loss resolveu apostar no centroavante inglês naturalizado turco.

O jogador de 31 anos participou dos nove minutos derradeiros da partida e não conseguiu evitar a derrota alvinegra. Mesmo assim, pode ter recuperado parte de sua autoestima, pois já eram quase três meses de ostracismo.

A vitória do Corinthians por 2 a 0 em cima do Botafogo-SP, pela primeira fase do Paulistão, em 11 de março, marcava a última aparição de Kazim. Na ocasião, o Gringo da Fiel, como é conhecido, também entrou apenas no fim do confronto.

Não é só Kazim

Em seu segundo ato como técnico da equipe profissional, Osmar Loss já relacionou Léo Príncipe, que antes treinava separado do grupo principal e sequer foi inscrito tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa Libertadores da América.

O lateral direito não entra em campo desde 3 de dezembro do ano passado, quando foi titular contra o Sport, na rodada derradeira daquele Campeonato Brasileiro, mas nesse domingo, pela terceira vez consecutiva, ficou à disposição no banco de reservas.

Apesar da confiança depositada por Loss na dupla, ambos não devem ter vida longa no Corinthians. A diretoria está aberta a propostas que possam chegar e promete não criar obstáculos em eventuais negociações.