Júnior Urso banca permanência de Carille: “Seria injusto. É um trabalho bom”

Sem vencer há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive seu pior momento nesta temporada e parte da torcida pede a demissão de Fábio Carille. Frente a essa situação, Júnior Urso, um dos homens de confiança do treinador, saiu em defesa da sua permanência em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava.

“Seria injusto demitir o Carille. É um trabalho bom, que já rendeu frutos. A novidade atrai muito o brasileiro. Tem novidades, técnicos novos, de outros países, isso enche os olhos. O que vem de fora é melhor e não se valoriza o que tem aqui. No futebol, a memória é muito curta”, comentou.

O volante, que chegou ao Parque São Jorge no início desta temporada, voltou a exaltar a qualidade de Carille e falou sobre uma possível perseguição ao Timão.

“Desde que cheguei reparei que o Corinthians tem um dos trabalhos mais questionados desde janeiro. Estão muito felizes com os trabalhos novos e os antigos são questionados. Um trabalho que era excepcional hoje é questionado. Não muda nada para a gente, é mesmo ambiente, mesmo treinador com muita qualidade. Teve jogos que fomos muito superiores e nem por isso recebemos os elogios devidos, quando há derrota ou empate há questionamentos”, completou.

Após sugerir que existe uma falta de valorização dos treinadores brasileiros, Junior Urso deixou claro que é a favor de dar abertura para outras filosofias.

“Acho interessante, não que eu reprove. Todos temos que estar abertos a aprender coisas novas, treinadores e jogadores. Não pode ficar na zona de conforto. É importante que a gente aprenda mais, tem as ideias do jogo lá fora. Para o brasileiro é novidade, mas lá fora acontece de rodar, trocar de posição. Aqui acontece pouco, mas tem que respeitar a característica de cada um”, finalizou.

Por conta de uma lesão na coxa direita, Urso desfalcou o Corinthians nos últimos cinco compromissos. Curiosamente, o Alvinegro empatou três partidas e perdeu outras duas nesse período.

No treino desta terça, o meia participou de uma trabalho com o preparador físico e deve aparecer entre os titulares neste sábado, às 17 horas, contra o Santos, na Arena de Itaquera, pela 28ª rodada do Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com