Jonathas diz que pecou ao fazer “live” e vê evolução no seu futebol

O atacante Jonathas teve sua primeira chance de ser titular com o técnico Jair Ventura na noite deste sábado, no clássico contra o Santos, no estádio do Pacaembu. Dono de atuação abaixo da média, principalmente no primeiro tempo, o centroavante disse que pecou ao interagir muito pelas redes sociais no começo do semestre e se disse em evolução, preparado para encarar a final contra o Cruzeiro, na quarta-feira.

“Pequei nisso quando cheguei, fiz essa live, acho que o torcedor pega mais no meu pé por essa live do que pelo o que eu jogo, porque me criticam muito e eu joguei praticamente nada, joguei dois jogos 90 minutos”, comentou o jogador, que falou, entre outras coisas, em passar fácil pelo Colo-Colo, então rival pela Libertadores da América. Desde então, no entanto, mal entrou em campo, atrapalhado por lesões.

De acordo com o camisa 7, único nome da posição disponível para a decisão do meio da semana, já que Roger e Matheus Matias não puderam ser inscritos no torneio, o Timão fez um bom jogo contra o Peixe. Para ele, faltou mais efetividade na hora de aproveitar as chances criadas.

“A gente começou bem, com posse de bola, tivemos uma chance. A chance poderia ser minha, mas errei o domínio, o campo estava molhado, escorregadio, depois o Vital perdeu. Infelizmente eles tiveram várias chances e fizeram o gol, ficou uma partida complicada para a gente, mas depois tivemos posse de bola na frente, ocasiões em que faltaram um pouco de força nos meus cabeceios”, observou, fazendo sua autocrítica.

“Sempre dá para ir melhor, aliás, muito melhor. Ainda mais quando a gente perde a partida. Quando a gente ganha, vocês olham a partida com outros olhos, mas perdemos, tínhamos que ter saído com a vitória. Mas não é lamentar, é trabalhar e estar mais preparado para quarta”, disse, de olho em uma vaga entre os titulares daqui a três dias.

“Sempre muito bom, não estar lesionado é ótimo, condição vou adquirir só jogando. Fiquei 30 dias parado sem jogar, hoje joguei, é positivo, mas é trabalhar mais e mostrar ao professor Jair que tenho condições, vou mostrar em campo. Se o professor Jair, vou estar pronto”, concluiu.