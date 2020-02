Jogadores do Corinthians saem de campo orgulhosos com desempenho

O Corinthians foi eliminado da Libertadores na quarta-feira à noite e já teve de encarar o São Paulo no Morumbi, na noite deste sábado. Mesmo assim, o time de Tiago Nunes fez um clássico equilibrado, com chances desperdiçadas e defesas espetaculares de Cássio. Na saída de campo, os atletas corintianos se mostraram satisfeitos com o desempenho, apesar de não terem conseguido a vitória.

“A gente é uma equipe, todos se cobram para ser um conjunto. Todo mundo contribuiu. Parabéns para a equipe. Viemos de um jogo de alto nível, com um clássico três dias depois. O time do São Paulo com a semana inteira de trabalho. Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas vamos trabalhar. Mostramos personalidade, viemos aqui e jogamos”, comentou Cássio.

“Tranquilo, criamos grandes chances, podíamos ter feito o gol no final do primeiro tempo, mas jogo difícil”, continuou Pedrinho, que começou no banco de reservas após ser expulso no primeiro tempo contra o Guaraní-PAR.

“Fiquei abalado, minha primeira expulsão e da forma que foi, mas a família me deu um respaldo grande para passar por essa dificuldade. Não é primeira nem a última e vai servir como aprendizado”.

Luan reconheceu que o desgaste físico foi sentido, principalmente no segundo tempo do Majestoso.

“Pesou um pouquinho. A gente vem de um jogo muito intenso, psicologicamente também. Tentamos, brigamos, tivemos chances de fazer o gol. Jogo fora de casa, clássico, não perder… Claro que viemos querendo vencer, mas a equipe está de parabéns”, explicou, antes de comentar sobre a cobrança de falta que culminou com a defesa de Volpi, já nos minutos finais. Pela Libertadores, Luan também não marcou por pouco dessa maneira. Na ocasião, a bola bateu na rede, pelo lado de fora.

“Hoje foi no gol e o goleiro defendeu. Mérito dele. Tentei colocar mais precisão. É treinar mais um pouco que logo logo vai entrar”.