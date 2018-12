Jair Ventura diz que sofreu no Corinthians o mesmo que Osmar Loss

O técnico Jair Ventura, agora sem clube, comentou publicamente pela primeira vez a sua demissão do comando do Corinthians. Presente no curso de Licença Pro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o comandante disse que sofreu no comando do clube exatamente a mesma coisa que o seu antecessor, Osmar Loss, outro integrante do evento ministrado para os treinadores.

“A gente sabe tudo o que aconteceu, né? Aconteceu com ele e aconteceu comigo”, avaliou, em entrevista ao Sportv, Jair, anunciado como treinador alvinegro cerca de 12 horas depois da demissão de Loss do cargo, após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, pelo Brasileiro.

“Sabemos das perdas e das mudanças, mas das nossas responsabilidades também. Que o Corinthians possa vir forte ano que vem. Batemos na trave na Copa do Brasil. Que ano que vem o Corinthians possa conquistar mais títulos”, continuou o comandante, aparentemente tranquilo quanto à decisão da diretoria. Fábio Carille, seu provável sucessor, deve ser anunciado na semana que vem.

“Eu tinha contrato, né? Fui funcionário do Corinthians, dei meu melhor até o último minuto, até ser comunicado que não permaneceria. Mas faz parte do futebol”, observou, confiante de que, apesar de ter perdido os dois jogos da final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, poderia ter sido campeão do mata-mata nacional.

“O meu sentimento é de ser o que eu sempre fui. Ser o mesmo profissional, levar com dignidade mesmo sabendo tudo o que estava acontecendo. E sendo a mesma pessoa, dando os mesmos treinos, tratando os jogadores da mesma maneira assim como a direção, fazendo meu melhor até o final. Uma pena não ter conquistado o título da Copa do Brasil”, concluiu.