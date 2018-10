Jair não vê domínio do Santos, mas reconhece situação “nada boa”

O técnico Jair Ventura lamentou bastante a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Santos, na noite deste sábado, no estádio do Pacaembu, mas não considerou a partida uma má atuação da sua equipe. Diferentemente do tom adotado contra o Flamengo e o Cruzeiro, nas duas últimas vezes em que foi superado, o treinador classificou o desempenho em campo como bom pelo grande número de mudanças na equipe titular.

“Não é hora de acharmos vilões, até porque quando você joga na casa do adversário, eles com força máxima, você, não, fica complicado. Ouvi que o Santos dominou o jogo? Vejo diferente. Tivemos duas chances claras, um pouco mais de posse, 10 a 8 em finalizações”, disse o comandante, ressaltando que entrou em campo apenas com três titulares. Um deles, o zagueiro Léo Santos, ainda jogou improvisado na lateral direita.

“Mesmo com um time muito alternativo não senti que tivéssemos essa atuação. Vi diferente até pelo número de finalizações. Estamos trabalhando para melhorar isso. Tivemos o Gabriel cabeceando sozinho, tem a do Marllon no final, em posição legal”, relatou o comandante, reconhecendo, porém, que o time não poderia ficar quatro jogos seguidos sem vitória.

“Lógico que não é suficiente. Até falei nos vestiários que quanto não está sendo o suficiente, tem que fazer algo a mais. Somos seres humanos, difícil você tentar duas competições. Temos que voltar as atenções para o Brasileiro porque a situação não está nada boa”, concluiu Jair.

Cada vez mais com o sinal de alerta contra o rebaixamento ligado, o Timão estagnou nos 35 pontos conquistados na tabela de classificação e pode fechar a rodada apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, a depender de uma combinação de resultados adversa.

Os comandados de Jair Ventura, que decidem o título da Copa do Brasil na quarta-feira, na Arena, contra o Cruzeiro, precisando vencer o adversário, voltam a jogar pelo Brasileiro contra o Vitória, no sábado, no Barradão, em duelo que se caracteriza como confronto direto contra o descenso.