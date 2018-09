Jair explica escolha por três volantes e indica time ofensivo para a volta

O técnico Jair Ventura voltou ao estádio do Maracanã na noite desta quarta-feira para encarar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo. Um ano depois de perder com o Botafogo para o rival, o comandante corintiano celebrou a boa partida realizada pelo seu sistema defensivo e explicou que, pelo pouco tempo que ainda tem no cargo, os ajustes iniciais serão feitos pela parte de trás da equipe.

“Pelo tempo de trabalho que nós temos, uma das coisas que eu posso trabalhar bastante é bola parada. É uma cosia que a gente trabalha bastante, tanto defensiva quanto ofensiva, os índices de gols nesses lances são altos. A gente tem que se preparar todos os momentos do jogo. Procuro pensar todos esses momentos”, explicou Jair.

Reconhecendo que a escolha por três volantes deixou a equipe segura na defesa, mas com pouco poderio ofensivo para incomodar o adversário, o comandante corintiano explicou que o segundo jogo não deve mostrar o Corinthians com essa postura. Para ele, a volta terá um desenho tático diferente do apresentado no Maracanã.

“Cada jogo é uma estratégia, na volta de repente não vai ser essa. A gente trabalha com diversas estratégias de jogo para cada adversário. Tem um adversário que joga com um jogo apoiado muito forte central. Por isso os três volantes, para espelhar o 4-1-4-1, fortalecer nosso corredor central”, observou, lembrando que os cariocas atuam com um ponta canhoto na direita e um ponta destro na esquerda.

“O Everton traz para dentro, o Vitinho também, por isso nós preenchemos esse corredor central. Conseguimos. Agora, durante esses dias, trabalhar mais a parte ofensiva para conseguir os gols. Mas no segundo jogo pode ter certeza que a estratégia não vai ser essa, não”, concluiu Jair.

Os dois times decidem a vaga na decisão do torneio nacional no próximo da 26, uma quarta-feira, na Arena Corinthians. Até, no entanto, disputam duas rodadas do Campeonato Brasileiro, esfriando um pouco o clima de decisão que tomou conta do embate nos últimos dias. O próximo compromisso dos comandados de Jair Ventura será contra o Sport, às 19h (de Brasília) do domingo, em Itaquera, na tentativa de afastar a equipe da zona de rebaixamento do torneio.