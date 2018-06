Jadson vira dúvida no Corinthians para o clássico com o Santos

Confira este e outros vídeos em

Jadson sentiu o músculo posterior da coxa direita ao finalizar contra o gol do Flamengo na tarde desse domingo, aos 33 minutos do primeiro tempo. Imediatamente, o camisa 10 pediu substituição e virou preocupação para a comissão técnica alvinegra. Sem o armador, o Timão perdeu por 1 a 0 no Maracanã.

“Não falei com o departamento médico. Por ele ter saído, a gente deve ter um exame amanhã (segunda) para confirmar esse cenário, para saber se é mais uma perda”, explicou o técnico Osmar Loss, em entrevista coletiva ainda no Rio de Janeiro.

A cautela é grande, já que durante o Campeonato Paulista o meia de 34 anos perdeu seis partidas por causa de uma contratura no mesmo local da dor sentida nesse domingo. Dessa forma, por ora, Jadson é dúvida para o clássico com o Santos, marcado para às 21h de quarta-feira, em Itaquera.

Contra o Flamengo, Osmar Loss optou pela entrada de Roger no time, o que mudou completamente o sistema tático da equipe e acabou resultado em uma melhora do desempenho. Mesmo assim, o treinador deixou claro que prefere manter a escalação dos últimos compromissos.

“(O Jadson) vem jogando muita bola, realmente fez com que tivéssemos de alterar o jeito de jogar, sair do plano do nosso jogo. E isso pode abrir margem para o time melhorar ou piorar. A gente manteve um equilíbrio. O Roger é mais de área, mas a gente está mais adaptado na formação com o Jadson”, explicou Loss.

Além da preocupação com seu armador, Osmar Loss não poderá contar mais uma vez com Ralf, Renê Jr, Clayson, Romero, Emerson Sheik e Danilo, todos em recuperação de lesões, além de Cássio e Fagner, que estão servindo à Seleção Brasileira.

“A gente vai estar muito bem preparado para jogar quarta-feira”, garantiu Osmar Loss.