Gabriel projeta clássico entre Corinthians e Palmeiras: “Divisor de águas”

Titular na vitória do Corinthians sobre o Fortaleza, o volante Gabriel concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira e falou sobre suas expectativas para o clássico contra o Palmeiras, que ocorre no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Pacaembu.

Após a quebra da sequência de oito jogos sem vitória, o Corinthians foca no Dérbi de sábado. Para Gabriel, a tendência é que a equipe evolua em relação ao jogo anterior: “Vai ser uma equipe igual ou até melhor que o último jogo. Foram dois dias de trabalho antes do Fortaleza, já teve uma mudança, principalmente com a bola no pé, posicionamento, a equipe vai buscar, independente de ser clássico ou não temos que fazer nosso melhor”.

“Já vencemos jogos importantes, decisões, esse é o momento de estarmos fortes e juntos, jogar em cima, se não der ir de novo, se perder a bola ir recuperar novamente, esse é o espírito”, completou o volante.

Mesmo com a equipe vivendo um momento conturbado, Gabriel avalia que o elenco está pronto psicologicamente para o confronto com o Palmeiras: “A gente fica muito feliz de viver esse clássico, esse momento, a gente sabe o tamanho que ele tem. Lógico que é um campeonato a parte, mas estamos preparados para fazer um grande jogo, mentalmente forte, ele conseguiu resgatar essa faísca que os jogadores têm que ter, procurar dar sequência ao trabalho para a gente e chegar concentrado e fazer um grande jogo e buscar a vitória do começo ao fim”.

Ainda que atue como visitante no clássico, o Timão estará em um campo bem conhecido pelo clube, afinal, a partida ocorre no Pacaembu. Sobre o relação com estádio, Gabriel falou: “Campo que o Corinthians gosta de jogar, o Corinthians venceu muito no Pacaembu, ele realmente era nossa casa, vai ser um clássico bem disputado. É um campeonato à parte, devido à rivalidade de torcida, temos que estar concentrados. O Pacaembu é um lugar que a gente gosta de jogar e espero que sejamos felizes amanhã”.

No clássico contra o Palmeiras, o Corinthians tenta se reaproximar do G4. No entanto, Gabriel ressalta que o impacto de uma vitória pode trazer ainda mais benefícios para o Timão: “Sei o que é isso, um clássico, um divisor de águas, independente de situação, do que acontece nos clubes. Vivi bastante e vamos fazer de tudo para vencer”.

