Gabriel e Walter celebram tricampeonato do Corinthians

O goleiro Walter e o volante Gabriel são dois dos jogadores do Corinthians, que mais uma vez celebrar um título paulista. O arqueiro chegou ao clube em maio de 2013 e teve diversas conquistas vestindo a camisa do Timão. Nas últimas três temporadas, esteve à disposição e chegou a atuar em algumas partidas.

No total, Walter soma cinco títulos pelo Corinthians. São cinco no total: três campeonatos Paulistas e dois Brasileiros (2015 e 2017). O jogador ganhou uma oportunidade no jogo de ida diante da Chapecoense, e foi destaque, apesar da derrota por 1 a 0.

“Agradecer a Deus por tudo que ele proporciona e pelo que ele está fazendo na minha vida. Nem em maus maiores sonhos eu imaginava ser campeão Paulista e ainda mais ser tri-Paulista e isso é fruto de um trabalho que a equipe vem fazendo ao longo dos anos, 2017, 2018 e 2019, com uma ideia de trabalho que vem forte há muito tempo e todos sabem que é uma ideia vencedora. Por isso que a gente está conseguindo títulos atrás de títulos. Então só tenho a agradecer por fazer parte desta história, desse elenco tão vencedor”, afirmou o goleiro.

A exemplo do goleiro, o volante Gabriel, apresentado em janeiro de 2017, esteve presente nos três títulos estaduais e na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na primeira temporada, o atleta se consolidou, conquistando o Estadual e assumindo de vez a titularidade. São quatro títulos pelo Alvinegro de Parque São Jorge. Porém, não participou diretamente da conquista de 2019, entrou em campo apenas contra o Novorizontino.

Operado em fevereiro, o prazo de ausência era de pelo menos três meses. Porém, driblou as expectativas e já apareceu correndo no CT Joaquim Grava. Trabalhando em tempo integral, Gabriel pode ter seu retorno antecipado.

“Agora é trabalhar forte, porque é apenas o primeiro título do ano. Temos mais três títulos para disputar, dois nacionais e um internacional. Estou voltando agora a jogar e espero participar ainda mais dessas conquistas que estão por vir, porque iremos fazer de tudo para levantar mais títulos e brigar por todas as competições que estamos disputando”, disse o jogador.