Gabriel comemora volta de Ralf, mas treina saltos para compensar estatura

Com 1,72m, Gabriel é quase 10 centímetros menor que Ralf, seu principal concorrente na disputa por uma vaga no meio de campo do Corinthians. No último Derby, inclusive, Fábio Carille admitiu que sacou o camisa 5 no segundo tempo para ter um jogador mais alto à frente da zaga.

“Estou treinando saltos depois do treino. Crescer mais eu não vou crescer, estou com 27 anos, já cheguei na minha altura definitiva, mas isso faz parte”, contou Gabriel, bem-humorado, durante entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A vontade em jogar não faz Gabriel perder seu companheirismo. Ralf, que vinha sendo o titular de Carille, voltou a treinar com o grupo nesta terça depois de um período afastado para tratar uma lesão na coxa.

“Legal. A gente fica feliz pela volta dele, um cara querido no grupo, vai ajudar bastante. Vamos procurar trabalhar para o Carille escolher quem tem que jogar”, comentou Gabriel, sem descartar até mesmo uma parceria.

“Depende do estilo de jogo. A gente tem características diferentes, podemos jogar juntos, ou um ou outro nessa função. Estamos de primeiro volante, mas depende do que ele (Carille) vem pensando, depende do adversário”, explicou.

“Nós já jogamos alguns jogos juntos ano passado, mas é como eu falei, depende do estilo do adversário, a gente não sabe como os jogos vão se desenhar, tanto no mata-mata quanto no Brasileiro”, concluiu.

O próximo desafio do Timão está agendado para sábado, às 17h, na Arena Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.