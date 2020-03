FPF atualiza tabela e Corinthians vira lanterna do Grupo D no Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) atualizou a tabela do Campeonato Paulista na manhã desta segunda-feira, e o Corinthians passou a ser o lanterna do Grupo D.

Timão e Ferroviária têm nove pontos e estão empatados em todos os outros critérios. Foi preciso usar o número de cartões amarelos para definir a posição das equipes na tabela. O alvinegro recebeu 15, enquanto o time de Araraquara tomou 14, por isso fica à frente.

Fora da zona de classificação para as quartas de final, Corinthians e Ferroviária ficam atrás do segundo colocado Guarani, com 10 pontos, e do líder Red Bull Bragantino, com 11. Ainda há quatro rodadas a serem disputadas.

