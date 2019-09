Falha reforça fama de Cássio no Corinthians: “Goleiro de decisão”

Cássio chegou ao Corinthians em 2012, ano histórico do clube pelas conquistas da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes. O goleiro foi fundamental em ambos troféus e daí para frente se tornou tanto um colecionador de títulos quanto uma referência para torcedores e companheiros.

No último domingo, o multicampão camisa 12 falhou contra o Fluminense e reforçou uma fama que lhe acompanha no Timão desde o início de sua trajetória com a camisa alvinegra: “goleiro de decisão”.

Salvo uma exceção ou outra, não é tão incomum o Gigante, como é conhecido entre corintianos, vacilar em jogos menos expressivos e que podem gerar até uma redução da concentração. Em compensação, a lista de defesas decisivas, nos chamados “jogos grandes”, clássicos e com caráter eliminatório é extensa.

A fama de ser goleiro de decisão é o que dá crédito a Cássio nos momentos mais embaraçosos. E é de se entender, afinal, só pelo Corinthians já foram quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores da América (2012), um Mundial de Clubes (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Relembre falhas e milagres de Cássio pelo Corinthians: