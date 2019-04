Fagner diz que saiu por cansaço e não sabe se sofreu pênalti antes do 2º gol

O lateral direito Fagner fez uma excelente partida na noite desta quarta-feira, na Arena Corinthians, mas deixou a torcida ressabiada ao pedir substituição na parte final do segundo tempo. Preocupado ao sentir um “peso” no músculo adutor da coxa direita, o defensor tranquilizou os corintianos sobre o tema e ainda assegurou não saber se havia sofrido pênalti na jogada que precedeu o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense.

“Na verdade, bateu o cansaço naquela hora, até pela intensidade que a gente jogou nestes últimos dois jogos. Senti que o adutor pesou um pouco, preferi sair”, comentou o atleta, que, aparentemente, não deve ser desfalque para a estreia do Campeonato Brasileiro, no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Bahia.

Bem humorado e até emocionado ao comentar sobre ovação recebida na hora em que foi substituído, o corintiano ainda explicou que não sabia exatamente o que aconteceu no lance do segundo gol corintiano (veja no vídeo abaixo). Depois de cortar a marcação, ele caiu e fez a arena clamar pelo pênalti. Logo depois, porém, se levantou e cruzou para o gol de Mateus Vital.

“Olha, no calor ali da partida, eu realmente não sei se o jogador deles encostou em mim, se houve o toque. Vi que a bola ficou ali perto de mim, então resolvi já levantar e buscar essa jogada”, afirmou o lateral direito alvinegro. “Ainda bem que deu tudo certo e a gente saiu com a classificação”, concluiu.

Fagner agora terá uma folga, assim como todo o elenco, retomando seus trabalhos na manhã da sexta-feira, quando Carille começa a preparar a equipe para encarar o Bahia, no domingo, às 16h (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador.