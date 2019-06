Exames nesta terça definem se Love e Michel jogam clássico

Exames nesta terça-feira vão definir se o lateral direito Michel Macedo e o atacante Vagner Love estarão disponíveis para o técnico Fábio Carille para o último jogo do Corinthians antes da parada para a Copa América. O Alvinegro entra em campo na quarta, às 21h30 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro, e realiza na véspera seu último treinamento visando ao duelo.

O caso mais complicado é o do lateral direito, que deixou o jogo contra o Cruzeiro, no último sábado, no Mineirão, ainda no primeiro tempo. Ele sentiu um desconforto muscular na coxa direita e logo pediu substituição, abrindo espaço para a estreia do uruguaio Bruno Méndez.

Como Fagner já está a serviço da Seleção Brasileira, o mais provável seria um nova escalação de Méndez no setor, repetindo o que foi feito em Belo Horizonte. Outras opções são o meio-campista Ramiro e o volante Gabriel, que já atuaram na lateral em diversos jogos das suas carreiras.

Já Love, poupado do duelo contra a Raposa por causa de um desconforto na panturrilha da perna direita, receberá uma última avaliação antes do treinamento nesta terça. Caso seja liberado, treina normalmente e deve ser utilizado como centroavante no embate. Sem o camisa 9, a opção seria escalar Gustagol.

