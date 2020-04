Everaldo 2020: Luta para engrenar no Corinthians parece não ter fim

Everaldo ficou de maio de 2019 até o fim de janeiro de 2020 sem entrar em campo. Recuperado do problema no púbis depois de passar por cirurgia, o jogador ainda precisa de constantes cuidados especiais devido a um déficit muscular. Apesar de ter correspondido em campo em algumas situações, as questões físicas e clínicas ainda impedem uma sequência no Corinthians e passam desconfiança ao torcedor.

Nesta temporada, foram nove oportunidades, mas em nenhuma delas o atacante ficou no gramado do começo ao fim. Ou seja, ou foi sacado antes do apito final ou entrou no decorrer da partida.

O ponto alto aconteceu contra o Santos, quando Everaldo marcou um belo gol logo no começo do clássico.

Segundo o Footstats, em 8 atuações no Campeonato Paulista, o pernambucano conseguiu 1 assistência para gol, outras 7 para finalização, além de 12 cruzamentos (2 certos e 10 errados), 7 desarmes e 12 finalizações (7 certas e 5 erradas), média de 1.5 por jogo.

Pela Libertadores, depois de começar como titular no Paraguai, Everaldo sequer foi utilizado em Itaquera durante a eliminação para o Guaraní-PAR.

Na série do Corinthians contra São Paulo, Água Santa, Santo André, Novorizontino e Ituano, Everaldo não conseguiu apresentar solução para o ataque alvinegro, que marcou quatro gols nestes duelos. O time não venceu nenhum.

Para vingar no Timão, Everaldo não pode depender de lampejos e precisa apresentar uma regularidade nas atuações. Estar bem fisicamente será fundamental também para que Tiago Nunes possa proporcionar ao jogador uma sequência que lhe dê tal condição.

EVERALDO

Jogos pelo Corinthians: 18

NO PAULISTÃO

Jogos: 8

1 vitórias, 4 empates e 3 derrota

Gol: 1

Assistência: 1

Assistências para finalização: 7

Cruzamentos: 12 (2 certos e 10 errados), média de 1.5 por jogo

Desarmes: 7, média de 0.9 por jogo

Finalizações: 12 (7 certas e 5 erradas), média de 1.5 por jogo

Passes: 132, média de 16.5 e 87.9% de acertos

NA LIBERTADORES

Jogos: 1

1 derrota

Assistências para finalização: 1

Cruzamentos: 0

Desarmes: 2

Finalizações: 1 (1 errada)

Passes: 23 e 78.3% de acertos